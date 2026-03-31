Dopo i recenti casi di tubercolosi bovina segnalati nei territori dei Picentini e del Vallo di Diano, l’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana ha comunicato che i prodotti derivati sono considerati sicuri per i consumatori. L’intervento mira a chiarire la situazione e a rassicurare sulla sicurezza alimentare, senza segnalare rischi immediati per la salute umana.

L'ASL e il Comune di Giffoni Valle Piana escludono rischi per i consumatori. Richiesto l'incremento degli indennizzi per le aziende danneggiate A fronte dei recenti casi di tubercolosi bovina rilevati nei territori dei Picentini e del Vallo di Diano, l’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana interviene per escludere qualsiasi rischio per la salute umana ed evitare allarmismi legati a possibili rischi per la salute umana. Come evidenziato dal direttore dell’Unità Operativa di Sanità Animale dell’Asl di Salerno, Gaetano Ferrari, i casi riscontrati “emergono proprio grazie all’efficacia dei controlli effettuati nei macelli e negli allevamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Tubercolosi bovina, nessun allarme: "Prodotti sicuri per i consumatori"

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