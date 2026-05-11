Tubercolosi bovina l' allarme nella Terra di Bari | obbligo di microchip per 60mila animali

Nella Terra di Bari si registra un aumento dei casi di tubercolosi bovina, portando all’obbligo di inserimento di microchip in circa 60.000 animali. La misura mira a migliorare il controllo e il tracciamento della malattia, che potrebbe causare conseguenze gravi per il settore zootecnico locale. La notizia arriva in un momento di preoccupazione crescente tra gli allevatori e le autorità sanitarie della regione.

Un’emergenza sanitaria che rischia di trasformarsi in un tracollo economico per la zootecnia del territorio. La provincia di Bari ha subito la sospensione dello status di ‘zona indenne’ per la tubercolosi bovina complessa (Mtbc) e per oltre 60mila capi scatta ora l’obbligo di identificazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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