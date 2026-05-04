Wall Street sale | Prada vola con i ricavi l’agenda macro è aperta

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wall Street ha registrato un aumento, mentre i titoli legati a Prada hanno mostrato una crescita grazie ai ricavi annunciati. Intanto, l’attenzione degli investitori si concentra sui prossimi dati PMI manifatturieri, che potrebbero influenzare l’andamento dei mercati europei. La sessione di negoziazione rimane aperta e si aspetta di vedere come i numeri economici si rifletteranno sui listini.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati PMI manifatturieri l'andamento dei mercati europei?. Quale impatto avranno i risultati trimestrali di Palantir sui flussi finanziari?. Perché le tensioni in Medio Oriente stanno frammentando le borse asiatiche?. Quanto potrà reggere la domanda industriale rispetto alla pressione dell'inflazione?.? In Breve Prada registra ricavi trimestrali di 1.428 milioni di euro con crescita del 14%.. Miu Miu segna un aumento delle vendite del 2,4% nel primo trimestre 2026.. Hong Kong chiude in calo dell'1,28% per le tensioni in Medio Oriente.. Attesi dati PMI manifatturieri in Spagna, Italia e nell'intera zona euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

wall street sale prada vola con i ricavi l8217agenda macro 232 aperta
© Ameve.eu - Wall Street sale: Prada vola con i ricavi, l’agenda macro è aperta

Notizie correlate

Europa cauta: attesa per i dati macro e i verbali della Fed, mercati senza Wall Street e Cina in festa.I mercati europei si preparano a una seduta di avvio prudente, in un contesto globale particolare segnato dall'assenza di Wall Street per il...

Leggi anche: Wall Street sale, Europa scende: oro a 5.165$

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Wall Street apre in rialzo, Dj +0,59%, Nasdaq +0,47%; Wall Street apre in rialzo, Dj +0,59%, Nasdaq +0,47%; Wall Street apre in rialzo: il Dow Jones guadagna lo 0,59%; Wall Street apre contrastata, Dj +0,24%, Nasdaq -1,09%.

Vola Capri Holding a Wall Street, voci su stretta deal Prada-Versace(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Volano le azioni di Capri Holding a Wall Street. A spingere al rialzo il titolo sono le indiscrezioni di stampa secondo cui Prada (che alla Borsa di Hong Kong ha chiuso in ... ilsole24ore.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.