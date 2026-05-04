Wall Street sale | Prada vola con i ricavi l’agenda macro è aperta

Wall Street ha registrato un aumento, mentre i titoli legati a Prada hanno mostrato una crescita grazie ai ricavi annunciati. Intanto, l’attenzione degli investitori si concentra sui prossimi dati PMI manifatturieri, che potrebbero influenzare l’andamento dei mercati europei. La sessione di negoziazione rimane aperta e si aspetta di vedere come i numeri economici si rifletteranno sui listini.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati PMI manifatturieri l'andamento dei mercati europei?. Quale impatto avranno i risultati trimestrali di Palantir sui flussi finanziari?. Perché le tensioni in Medio Oriente stanno frammentando le borse asiatiche?. Quanto potrà reggere la domanda industriale rispetto alla pressione dell'inflazione?.? In Breve Prada registra ricavi trimestrali di 1.428 milioni di euro con crescita del 14%.. Miu Miu segna un aumento delle vendite del 2,4% nel primo trimestre 2026.. Hong Kong chiude in calo dell'1,28% per le tensioni in Medio Oriente.. Attesi dati PMI manifatturieri in Spagna, Italia e nell'intera zona euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wall Street sale: Prada vola con i ricavi, l’agenda macro è aperta Notizie correlate Europa cauta: attesa per i dati macro e i verbali della Fed, mercati senza Wall Street e Cina in festa.I mercati europei si preparano a una seduta di avvio prudente, in un contesto globale particolare segnato dall'assenza di Wall Street per il... Leggi anche: Wall Street sale, Europa scende: oro a 5.165$ Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Wall Street apre in rialzo, Dj +0,59%, Nasdaq +0,47%; Wall Street apre in rialzo, Dj +0,59%, Nasdaq +0,47%; Wall Street apre in rialzo: il Dow Jones guadagna lo 0,59%; Wall Street apre contrastata, Dj +0,24%, Nasdaq -1,09%. Vola Capri Holding a Wall Street, voci su stretta deal Prada-Versace(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Volano le azioni di Capri Holding a Wall Street. A spingere al rialzo il titolo sono le indiscrezioni di stampa secondo cui Prada (che alla Borsa di Hong Kong ha chiuso in ... ilsole24ore.com Mercati finanziari, "a livello fondamentale Wall Street crede che la guerra [Usa-Iran] possa finire da un momento all'altro": l'analisi di Jason DeSena Trennert, Ceo Strategas, che commenta il mese eccezionale che è stato aprile per Nasdaq e S&P500. - facebook.com facebook Alle 21:10 “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey | Uno scaltro broker scala la vetta di Wall Street, ma l'FBI ne mette a repentaglio la carriera x.com