Wsj Trump valuta la ripresa di attacchi limitati contro l' Iran

Secondo quanto riportato, l’ex presidente degli Stati Uniti e i suoi collaboratori stanno considerando la possibilità di lanciare attacchi militari limitati contro l’Iran, oltre alle sanzioni già in atto nello Stretto di Hormuz. Questa opzione viene valutata come una strategia per cercare di sbloccare le trattative in corso tra le parti coinvolte. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sulle misure militari e diplomatiche nella regione.

Donald Trump e i suoi consiglieri stanno valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l' Iran, in aggiunta al blocco statunitense dello Stretto di Hormuz, come mezzo per sbloccare la situazione di stallo nei colloqui di pace. Lo scrive il Wsj. E' una delle opzioni che Trump sta valutando dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, hanno detto i funzionari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wsj, Trump valuta la ripresa di attacchi limitati contro l'Iran Iran, Wsj: ‘Trump valuta missione militare per sequestrare l’uranio’Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all’interno del paese per giorni o per un periodo più lungo. Iran, nuova ondata di missili contro Israele, attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Wsj: missili contro base Usa nell'Oceano indianoL’esercito Israele ha dichiarato nelle prime ore di sabato di aver colpito obiettivi di Hezbollah a Beirut, dopo aver emesso un avviso di evacuazione... Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni