Trump sta valutando il ridimensionamento dell’operazione in Iran ma ci sono delle contraddizioni

Donald Trump ha scritto su Truth che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e che stanno considerando un ridimensionamento dell’operazione militare. La dichiarazione ha suscitato attenzione, anche se ci sono contraddizioni evidenti tra le affermazioni fatte e altri segnali provenienti da fonti ufficiali. Al momento, non sono stati annunciati dettagli specifici riguardo a eventuali cambiamenti nelle strategie militari.

Donald Trump ha scritto in un lungo post su Truth che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e quindi stanno valutando un “ridimensionamento” dell’operazione militare. “ Siamo ormai molto vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi e valutiamo di ridimensionare i nostri ingenti sforzi militari in Medio Oriente nei confronti del regime terroristico dell’Iran”, ha scritto Trump Nel post Trump elenca i presunti obiettivi raggiunti nell’attacco contro l’Iran: “(1) Ridurre drasticamente la capacità missilistica iraniana, i lanciatori e tutto ciò che è ad essi correlato; (2) Distruggere l’industria della difesa iraniana;... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump sta valutando il ridimensionamento dell’operazione in Iran, ma ci sono delle contraddizioni Articoli correlati Iran, Trump: «Valuto il ridimensionamento dell'operazione». Ma invia 2.500 marines (e insulta gli alleati). Londra dà l'ok per le basiRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di... Iran, nuova ondata di missili contro Israele, attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Trump: valuto ridimensionamento dell'operazione«Il post completo di Donald Trump su Truth, pubblicato poco dopo le 22, ora italiana, di venerdì 20 marzo. Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran Aggiornamenti e notizie su Trump sta valutando il... Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Nei piani di Trump, lo sbarco a Kharg; Trump sta valutando se recuperare l’uranio arricchito iraniano; Trump parla della guerra in Iran, Israele metterà fine al conflitto finirà quando gli Stati Uniti vorranno. Iran, altro che attacco soft degli Usa: Trump sta valutando di rovesciare il regime. Il piano anti-KhameneiSe la diplomazia dovesse fallire con l’Iran, il presidente americano Donald Trump ha pronta una tabella di marcia: prima un raid mirato e poi, se nemmeno questo bastasse a convincere gli ayatollah a ... affaritaliani.it Trump ha sottovalutato molte coseA partire dalla risposta politica e militare dell'Iran: lo scrivono vari giornali statunitensi, e l'amministrazione non la sta prendendo bene ... ilpost.it La Nato ha sospeso "temporaneamente" la sua missione in Iraq. Mentre Donald Trump ha definito i membri Nato "codardi" per la "mancanza di sostegno nella guerra contro l'Iran". Tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/boZdc facebook Trump, è l'ora della ritirata L'annuncio a sorpresa tra bluff e svolta x.com