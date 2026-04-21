Cina la Chiesa sotto assedio | il piano di Pechino per piegare la fede

Il Senato ha recentemente ospitato un dibattito nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani dedicato alla situazione dei cristiani in Cina. Durante l’incontro sono stati discussi i tentativi del governo cinese di controllare e limitare le attività religiose. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni e ha evidenziato come la persecuzione religiosa si manifesti attraverso restrizioni e pressione sulle comunità cristiane.

Il Senato della ha aperto le porte della Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani per un confronto diretto sulla persecuzione dei fedeli in Cina. Il convegno, voluto dal senatore De Priamo e promosso da Trisolino, ha analizzato il tentativo del governo di Xi Jinping di piegare la fede cattolica agli obiettivi politici del Partito Comunista, mettendo in luce le sofferenze di chi vive sotto un regime che impone la sottomissione del sentimento religioso. L’autonomia della Chiesa sotto l’assedio di Pechino. La gestione delle cariche ecclesiastiche rappresenta uno dei punti di massima frizione tra il Vaticano e la Cina. Durante i lavori presso Palazzo Giustiniani, è emerso come la pratica di assegnare vescovi senza il consenso preventivo della Santa Sede sia una costante della politica cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, la Chiesa sotto assedio: il piano di Pechino per piegare la fede Notizie correlate Taiwan sotto assedio: la mossa diplomatica di Pechino per scardinare TaipeiL’instabilità che investe il Medio Oriente, con il conflitto tra Israele e l’Iran, sta innescando una serie di ripercussioni geopolitiche che... Agrigento sotto assedio: il piano degli architetti per salvare la costaL’Ordine degli architetti ha presentato una serie di proposte strategiche ai candidati alla guida di Agrigento per affrontare l’emergenza legata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: CINA-VATICANO La Chiesa cattolica in Cina sotto il 'rigore' di Pechino; Fede sotto pressione: cosa sta succedendo davvero ai cattolici in Cina?; Musica dei Gesuiti nella Cina Imperiale: prima assoluta nella chiesa di San Giacomo di Gavi; Alla Chiesa di San Giacomo di Gavi il concerto Musica dei Gesuiti nella Cina Imperiale. Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologicaL'allarme di Human Rights Watch: la repressione dei cattolici in Cina non si ferma. Dalla sorveglianza estrema al dramma delle chiese. notizie.com La crisi diplomatica tra Cina e GiapponeTokyo – In un contesto internazionale segnato da guerre,tensioni e retoriche contrastanti, dove la Chiesa continua a indicare la via del dialogo, non si placa la crisi diplomatica tra Giappone e Cina, ... agensir.it In #cina la Juve c'è stata con Chiellini calciatore. La prossima estate ci ritorna con Chiellini dirigente! Aggiunta una nuova tappa al Summer Tour il 5 agosto... se non avete niente da fare e siete in zona #ChelseaJuve #juventus #Chelsea #tour - facebook.com facebook #VIDEO - Le immagini della maratona dei Robot in #Cina 300 robot umanoidi e più di 10mila partecipanti umani hanno preso parte alla "Beijing E-Town", una maratona di 21 km. L'evento prevedeva due categorie: navigazione autonoma e controllo remot x.com