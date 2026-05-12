Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di respingere una proposta dell’Iran e ha affermato che il cessate il fuoco tra i due paesi è “in coma”. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sullo stato attuale delle negoziazioni o sulle possibili conseguenze di questa posizione. La situazione rimane incerta, con nessuna comunicazione ufficiale che indichi un progresso verso un accordo.

Il presidente americano Donald Trump respinge la proposta dell’Iran e afferma che il cessate il fuoco tra USA e Iran è “in coma”. Il presidente americano Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di pace dell’Iran, ha affermato che il cessate il fuoco è “in coma”. “Direi che al momento è al suo punto più debole, dopo aver letto quella schifezza che ci hanno mandato. Non l’ho nemmeno finito di leggere. Il cessate il fuoco è in condizioni critiche, come se il medico entrasse e dicesse: ‘Signore, il suo caro ha circa l’uno per cento di possibilità di sopravvivere'”, ha detto Trump ai giornalisti. Nel frattempo, il capo negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che l’Iran è pronto a “dare una lezione” in caso di aggressione, reagendo alle affermazioni di Trump sulla grande fragilità del cessate il fuoco.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump respinge la proposta dell’Iran: il cessate il fuoco è “in coma”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump REJECTS Iran's peace proposal, says ceasefire is on 'massive life support'

Notizie correlate

L’Iran respinge la proposta di Trump e rilancia: le cinque condizioni per il cessate il fuocoL’Iran ha respinto la proposta degli Stati Uniti in 15 punti definendola «eccessiva», rilanciando le sue cinque condizioni per un eventuale cessate...

Iran, Trump: «Il cessate il fuoco? Ha l’1 per cento di chance, è appeso a un filo». Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La direttaNel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in...

Argomenti più discussi: Trump rifiuta la proposta dell'Iran, Putin vede la fine della guerra e altre notizie interessanti; Trump respinge l’offerta di Teheran, resta lo stallo fra Stati Uniti e Iran; L’Iran respinge la proposta degli Usa. Trump gela la tregua: Una possibilità su cento di sopravvivere; Medio Oriente: Trump respinge la risposta iraniana alla proposta americana.

Trump: Prenderemo l'uranio iraniano. Teheran respinge la proposta Usa per la pace - La diretta x.com

L'Iran considera la proposta degli Stati Uniti mentre Trump dice che la guerra finirà 'in fretta' reddit

Iran, Trump respinge la risposta di Teheran alla proposta di pace Usa: tornano i timori di escalationSi riaccende la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che il presidente americano Donald Trump ha respinto la risposta di Teheran alla proposta di pace avanzata da Washington. Nonostante il cessate il ... tag24.it