L’Iran ha respinto la proposta presentata dagli Stati Uniti in 15 punti, definendola eccessiva. Il governo iraniano ha inoltre annunciato di aver rilanciato cinque condizioni che devono essere soddisfatte prima di qualsiasi cessate il fuoco. La posizione ufficiale è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle richieste iraniane.

L’ Iran ha respinto la proposta degli Stati Uniti in 15 punti definendola «eccessiva», rilanciando le sue cinque condizioni per un eventuale cessate il fuoco. Lo ha riferito la televisione iraniana, citando un alto funzionario del regime di Teheran. La prima condizione è «uno stop completo ad aggressione e uccisioni » da parte di Usa e Israele. La seconda è «l’istituzione di meccanismi concreti per garantire che una guerra non sia nuovamente imposta alla Repubblica Islamica». Seguono «il pagamento garantito e chiaramente definito dei danni e delle riparazioni di guerra» e «la fine dei combattimenti su tutti i fronti che coinvolgono gruppi alleati». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran respinge la proposta di Trump e rilancia: le cinque condizioni per il cessate il fuoco

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