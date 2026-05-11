Nel 73esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha rifiutato la proposta degli Stati Uniti per la fine delle ostilità. Questa decisione ha causato preoccupazioni tra i vertici americani, con il presidente Donald Trump che ha dichiarato che le possibilità di un cessate il fuoco sono scese all’1 per cento e che si prepara a ulteriori azioni militari. La situazione rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

Nel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in allarme il presidente Usa Donald Trump, che ha detto di essere pronto a colpire di nuovo il paese. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti prenderanno l’uranio iraniano, mentre i prezzi di petrolio e gas stanno schizzando verso l’alto. L’Unione Europea intanto chiede una soluzione diplomatica per la crisi, mentre un uomo è stato giustiziato a Teheran con l’accusa di essere una spia del Mossad. L'articolo Iran, Trump: «Il cessate il fuoco? Ha l’1 per cento di chance, è appeso a un filo». Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La diretta proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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