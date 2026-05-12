Il presidente degli Stati Uniti è partito dagli Stati Uniti per la Cina per una visita di due giorni a Pechino. Questa rappresenta la prima visita di Stato di un presidente americano nella capitale cinese dal 2017. La partenza è avvenuta il 12 maggio 2026. La visita si svolgerà nel corso di due giorni e coinvolgerà incontri ufficiali con le autorità cinesi.

(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 Il presidente Donald Trump è partito dagli Stati Uniti alla volta della Cina per una visita di Stato di due giorni a Pechino, la prima di un presidente americano dal 2017. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump parte per la Cina, prima visita di Stato di un Presidente Usa dal 2017

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