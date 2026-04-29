Dopo una giornata ricca di incontri ufficiali, il re britannico e il presidente di uno dei paesi più influenti si sono ritrovati alla cena di Stato organizzata in occasione della visita dei reali britannici. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti. La serata si è svolta in un’atmosfera formale, con scambi di cortesie e conversazioni tra i presenti.

Dopo una giornata di discorsi e appuntamenti, il sovrano e il presidente si sono incontrati alla Casa Bianca +++dropcap Re Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato a una cena alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump e la first lady Melania. Dopo una giornata di eventi e impegni, hanno cenato insieme, socializzato e brindato agli oltre due secoli di amicizia seguiti alla Guerra di indipendenza americana (ok, anche alla Guerra del 1812).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Re Carlo, il presidente Trump e molto altro: dentro la cena per la visita di Stato dei reali britannici

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