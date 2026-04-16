Meloni messaggio a Trump | In Iran faremo la nostra parte Il presidente Usa | non c' è più lo stesso rapporto
Giorgia Meloni ha inviato un messaggio a Donald Trump affermando che l’Italia farà la propria parte in Iran. Trump, intervistato da Fox News, ha risposto dicendo che il rapporto tra loro non è più quello di prima. La situazione evidenzia tensioni tra i due leader e un cambio nella dinamica delle relazioni tra i rispettivi paesi. Meloni e Trump hanno espresso posizioni divergenti sui temi in discussione.
Non lascia, raddoppia. Donald Trump torna di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. «Non abbiamo più lo stesso rapporto», rilancia dai microfoni di Fox News, non pago dell'affondo contro la presidente italiana di 24 ore prima al Corriere della Sera. La premier, ormai ex amica di un tempo, «è stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l'aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto», punge il tycoon, che mette nel mirino, tanto per cambiare, anche il resto d'Europa, stavolta sbeffeggiando il Vecchio Continente per il presunto piano per riaprire lo Stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli States, rivelato in anteprima dal Wall Street Journal.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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