Meloni messaggio a Trump | In Iran faremo la nostra parte Il presidente Usa | non c' è più lo stesso rapporto

Giorgia Meloni ha inviato un messaggio a Donald Trump affermando che l’Italia farà la propria parte in Iran. Trump, intervistato da Fox News, ha risposto dicendo che il rapporto tra loro non è più quello di prima. La situazione evidenzia tensioni tra i due leader e un cambio nella dinamica delle relazioni tra i rispettivi paesi. Meloni e Trump hanno espresso posizioni divergenti sui temi in discussione.