Trump La tregua è fragile

Una nuova fase della guerra nel Golfo si apre con segnali di instabilità. Le armi sono rimaste silenziose solo in parte, mentre le trattative tra le parti sembrano essere in stallo. Nel frattempo, l’economia globale mostra i primi effetti di questa situazione, con ripercussioni sui mercati internazionali e sui prezzi delle materie prime. La situazione resta incerta e potrebbe evolvere nelle prossime settimane.

La guerra nel Golfo è entrata nella fase più insidiosa: quella in cui le armi tacciono solo in parte, le trattative restano in bilico e l’economia mondiale comincia già a pagare il conto. Donald Trump definisce il cessate il fuoco con Teheran "debolissimo" e gli assegna appena "l’1% di chance" di reggere, ma ammette che una soluzione diplomatica è ancora "molto possibile". È in questa ambiguità che si gioca la partita sullo Stretto di Hormuz. La risposta iraniana alla proposta americana, del resto, è stata respinta dalla Casa Bianca come inaccettabile. Teheran chiede riparazioni di guerra, fine delle sanzioni, revoca del blocco navale, garanzie contro nuovi attacchi e sovranità sullo Stretto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Zenit | Medio Oriente: la tregua fragile

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