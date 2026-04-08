Il vicepresidente statunitense ha commentato la situazione in Iran, affermando che l’accordo di cessate il fuoco è delicato e può facilmente essere compromesso. Ha anche aggiunto che l’ex presidente americano non è una persona che prende alla leggera le questioni di sicurezza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o spiegazioni sulla dichiarazione. La tensione tra le parti coinvolte rimane alta, senza novità concrete sulla situazione attuale.

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha definito l’accordo di cessate il fuoco con l’ Iran “una tregua fragile”, ma non ha fornito dettagli. Vance, in visita a Budapest, in Ungheria, non ha commentato le speculazioni su un suo possibile viaggio in Pakistan per partecipare personalmente ai colloqui con l’Iran. Vance ha affermato che Trump ha detto ai rappresentanti statunitensi che negozieranno con l’Iran di farlo in “buona fede”, ma ha avvertito che è “impaziente di fare progressi”. Gli Stati Uniti sono pronti a utilizzare una “leva economica straordinaria”, ma Trump ci ha ordinato di “non usare questi strumenti”. “Ci ha detto di sederci al tavolo delle trattative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Vance: "La tregua è fragile, Trump non è uno che scherza"

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