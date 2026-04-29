Se non fosse per noi… | Re Carlo punge Trump con una battuta storica e il video diventa virale

Durante una visita di Stato negli Stati Uniti, il re ha pronunciato un discorso al Congresso in cui ha fatto riferimenti alla collaborazione tra nazioni e ha rivolto alcune battute rivolte indirettamente all’ex presidente. Tra le frasi pronunciate, una battuta storica ha attirato l’attenzione e ha fatto rapidamente il giro del web, diventando virale. La visita ha visto anche momenti in cui si sono alternati richiami alla cooperazione internazionale e frecciate sottili nei confronti di figure politiche precedenti.

Discorso storico a Washington per Re Carlo III, che durante la visita di Stato negli Stati Uniti ha parlato davanti al Congresso, alternando richiami alla cooperazione a frecciate sottili (ma nemmeno troppo) nei confronti di Donald Trump. Ma è stata una battuta del sovrano alla cena di stato alla Casa Bianca, che in queste ore facendo il giro dei social “Lei ha detto recentemente, signor Presidente, che senza gli Stati Uniti oggi in Europa si parlerebbe tedesco. Posso dire che, senza di noi, voi parlereste francese.” Il re si riferiva nello specifico a quei luoghi in Nord America con origini britanniche e francesi, dove le potenze coloniali rivali si contendevano il controllo del continente prima dell’indipendenza degli Stati Uniti, 250 anni fa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Se non fosse per noi…”: Re Carlo punge Trump con una battuta storica e il video diventa virale Notizie correlate Usa, Re Carlo III risponde a Trump: "Se non fosse per noi, oggi parlereste francese"“Recentemente, signor Presidente, ha affermato che se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco. Carlo Conti punge Petrecca in diretta a Sanremo: la battuta sul «Teatro Olimpico» con Lillo co-conduttore – Il videoLa seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta all’insegna dell’ironia, con Carlo Conti che ha svelato il nome del co-conduttore giocando... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Re Carlo, il video della battuta che affonda Trump; L'ironia di Re Carlo III che risponde a Trump: Se non fosse per noi, oggi parlereste francese; Usa, Re Carlo III risponde a Trump: Se non fosse per noi, oggi parlereste francese; La visita di Re Carlo in Usa: 'Nessun amico più stretto dell'Uk'. Re Carlo provoca Trump: «Ha detto che parleremmo tedesco senza gli Usa? Se non fosse per noi voi parlereste francese»Re Carlo provoca Donald Trump nel suo discorso alla cena di Stato sostenendo che se non fosse la Gran Bretagna gli americani parlerebbero francese. «Lei ha recentemente ... leggo.it L'ironia di Re Carlo III che risponde a Trump: «Se non fosse per noi, oggi parlereste francese»(LaPresse) «Recentemente, signor Presidente, ha affermato che se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco. Oserei dire che, se non fosse per noi, parlereste francese» ha sch ... msn.com Al di là dei comunicati, la visita di Carlo a Washington è stata una coreografia di segnali, allusioni e piccoli contrasti di stile - facebook.com facebook Re Carlo a Trump: “Lei ha recentemente commentato… se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco. Se non fosse stato per noi, voi parlereste francese.” x.com