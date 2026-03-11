Battuta piccante in diretta diventa virale | il siparietto tra Elettra Lamborghini e la reazione di Mara Venier

Elettra Lamborghini ha animato il salotto di Mara Venier a “ Domenica In” con una serie di battute e confessioni che hanno fatto divertire e stupire il pubblico. Tra gag esilaranti, riflessioni sulla carriera e rivelazioni personali, la cantante romagnola ha mostrato ancora una volta il suo carattere schietto e senza filtri. Dalla vita con il marito Afrojack alle difficoltà di Sanremo, passando per un simpatico scambio di battute “ piccanti ” con la conduttrice, la puntata ha regalato momenti sia comici sia riflessivi. Non sono mancati i riferimenti alla maternità e a un’autoanalisi sul proprio possibile ADHD. Il pubblico ha così potuto vedere una Elettra Lamborghini autentica, ironica e inaspettatamente sincera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

