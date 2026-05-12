Trump ipotizza l’annessione del Venezuela | Caracas risponde No

Recentemente, sono emerse dichiarazioni in cui un ex presidente ha ipotizzato l’annessione del Venezuela, suscitando una reazione ufficiale da parte delle autorità di Caracas che ha espresso un netto rifiuto. La discussione si concentra sulla possibilità di un cambiamento nel mercato petrolifero globale, considerando le riserve venezuelane stimate in circa 40 trilioni di dollari. Queste affermazioni hanno attirato l’attenzione sulle possibili implicazioni strategiche e economiche di un eventuale controllo statunitense su tali riserve.

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