Trump ipotizza l’annessione del Venezuela | Caracas risponde No
Recentemente, sono emerse dichiarazioni in cui un ex presidente ha ipotizzato l’annessione del Venezuela, suscitando una reazione ufficiale da parte delle autorità di Caracas che ha espresso un netto rifiuto. La discussione si concentra sulla possibilità di un cambiamento nel mercato petrolifero globale, considerando le riserve venezuelane stimate in circa 40 trilioni di dollari. Queste affermazioni hanno attirato l’attenzione sulle possibili implicazioni strategiche e economiche di un eventuale controllo statunitense su tali riserve.
? Domande chiave Come cambierebbe il mercato petrolifero mondiale con il controllo americano?. Perché Trump punta proprio alle riserve da 40 trilioni di dollari?. Cosa risponderà Caracas alla minaccia di diventare il 51esimo Stato?. Quali conseguenze avrà questa strategia sulla sovranità del Venezuela?.? In Breve Riserve petrolifere venezuelane stimate in circa 40 trilioni di dollari.. Esportazioni di greggio superano la soglia di un milione di barili al giorno.. Delcy Rodríguez respinge l'ipotesi di trasformare il Paese in una colonia.. Obiettivo strategico legato al controllo delle risorse energetiche sudamericane.. Donald Trump ha scatenato una tempesta diplomatica valutando l’annessione del Venezuela come 51esimo Stato degli Stati Uniti durante una recente telefonata, provocando la dura reazione di Delcy Rodríguez a Caracas.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il presidente del VENEZUELA MADURO: Con TRUMP telefonata rispettosa e cordiale
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