Trump boccia il piano di Teheran | La tregua è un malato terminale

Il presidente statunitense ha respinto il piano presentato da Teheran, definendo la tregua come un «malato terminale». La posizione americana si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le due parti, mentre si avvicina il vertice tra il leader cinese e il presidente statunitense. Nel frattempo, la leadership iraniana ha dichiarato di essere pronta ad affrontare qualsiasi scenario di conflitto, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità nella regione.

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