Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, annunciato con una pausa di due settimane, si basa su un piano in dieci punti consegnato da Teheran all'amministrazione americana. La proposta iraniana mira a stabilire condizioni di calma e dialogo tra le parti, dopo mesi di tensioni crescenti. La comunicazione ufficiale arriva attraverso fonti di Teheran che hanno reso noto il documento e le sue richieste.

(Adnkronos) – Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, con lo stop alla guerra per 2 settimane, ruota attorno al piano in 10 punti elaborato da Teheran e consegnato a Donald Trump. Il documento, secondo il presidente americano, rappresenta "una base praticabile su cui negoziare" per arrivare alla conclusione definitiva della guerra e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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IRAN-USA: la GUERRA di Trump è un PANTANO. Cosa rischiamo | Recap con Gianluca Di Feo

Temi più discussi: Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace; Iran: richieste delle parti inaccettabili, la tregua si allontana; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran.

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Iran, Crosetto: "Accordo con Usa su basi non significa essere in guerra" x.com