Iran Trump Il cessate il fuoco è un malato terminale in terapia intensiva

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione in Iran, affermando che il cessate il fuoco attuale è molto fragile e in condizioni critiche. Ha fatto riferimento a una lettera inviata dagli iraniani, definendola “spazzatura”. La sua analisi suggerisce che l’accordo di pace in essere si trovi in una fase di grande instabilità e vulnerabilità. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi.

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli: fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria “Mondiali? Trump adora l’Italia”: l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dopo aver letto la lettera spazzatura che mi hanno mandato (gli iraniani, ndr), direi che in questo momento il cessate il fuoco è una sorta di malato terminale in terapia intensiva, è molto debole. Diciamo che il cessate il fuoco è come una persona che si trova in terapia intensiva e arriva il medico e ti dice il tuo caro ha un uno per cento di vita, questo è il cessate il fuoco in questo momento”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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Argomenti più discussi: Trump: 'Il cessate il fuoco è in fin di vita'. L'Iran non cede sulle sue richieste; A Trump non è piaciuto come l’Iran ha risposto alla proposta di accordo degli Stati Uniti; guerra usa iran trump cessate il fuoco tenuto in vita artificialmente; Iran, Trump: Il cessate il fuoco resta in vigore.

Borse asiatiche contrastate, mentre gli investitori hanno ignorato i nuovi dubbi sul fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e #Iran, dopo che il presidente Donald #Trump ha avvertito che la tregua è in terapia intensiva. Nikkei??+0,5%, Nifty50??-0,7%, HSI??+ x.com

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