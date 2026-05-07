Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di truffe online che coinvolgono utenti italiani. In particolare, un messaggio inviato tramite WhatsApp si rivela essere il primo passo di una frode: l’obiettivo è far perdere agli utenti circa mille euro in pochi minuti. Le autorità segnalano che questa modalità di raggiro si diffonde rapidamente e invita alla massima attenzione nelle comunicazioni digitali.

Un semplice messaggio ricevuto su WhatsApp si è trasformato in pochi minuti in una trappola perfetta. Una madre anziana, convinta di aiutare la figlia in difficoltà, ha effettuato un bonifico urgente prima di accorgersi di essere finita nel mirino di una truffa. La donna non ha avuto dubbi davanti a quella richiesta disperata. Nel testo, infatti, quella che sembrava essere sua figlia spiegava di avere un problema improvviso e di aver bisogno immediato di denaro per una visita dal dentista. La vicenda è avvenuta a febbraio e ha coinvolto una pensionata settantenne della zona di Pergine. Sul cellulare della donna era arrivato un messaggio WhatsApp inviato da un truffatore che si era spacciato per la figlia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Quasi mille euro rubati in pochi istanti”. La nuova truffa che spopola in Italia: come difendersi, attenzione

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