Un uomo è stato arrestato a Casanova in seguito a una truffa telefonica che ha portato al furto di 9.000 euro da parte di una donna. L'indagine ha portato all'identificazione del sospettato, coinvolto nel raggiro che ha sfruttato le telefonate per ottenere denaro. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto.

Un uomo è stato arrestato a Casanova per una truffa telefonica che ha causato un danno di 9.000 euro a una donna. L’operazione della Squadra Mobile si è conclusa con il blocco dello scooter del prevenuto e la scoperta di carte SIM e denaro contante. La vittima aveva consegnato la propria carta di credito credendo di ricevere un nuovo strumento bancario, ma ha scoperto solo una carta tagliata intestata ad un terzo. L’inganno perfetto: dalla chiamata alla consegna finta. La catena degli eventi inizia con un messaggio di testo inviato da un falso operatore bancario alla donna vittima. Questo contatto iniziale ha portato la signora a chiamare un numero specifico per bloccare un presunto tentativo di phishing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa telefonica: 9.000 euro rubati e uomo arrestato

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