Supermercati allarme truffa con il POS | rubati fino a 2.000 euro

In diversi supermercati sono stati segnalati furti che coinvolgono sistemi POS, con alcune persone che si sono fatte passare per volontari tra le corsie. Si parla di truffe che hanno portato a sottrarre fino a 2.000 euro utilizzando questa tecnica. Sono in corso indagini per capire come alcuni truffatori riescano a modificare la cifra visualizzata sul display del terminale di pagamento.

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? Domande chiave Come fanno i truffatori a modificare la cifra sul display POS?. Chi sono i soggetti che si fingono volontari tra le corsie?. Quali sono i segnali per riconoscere una vera raccolta fondi?. Come si evita l'addebito di migliaia di euro con un click?.? In Breve Truffatori fingono volontari di associazioni per chiedere donazioni tra le corsie del supermercato.. Malviventi manipolano i terminali POS per prelevare fino a 2.000 euro dai conti.. La polizia delle Giudicarie segnala l'allerta per venti comuni del Trentino orientale.. Verificare la cifra sul display previene il furto di somme elevate tramite POS.. La polizia locale di alcuni comuni del Trentino orientale ha segnalato una nuova truffa che colpisce i clienti nei supermercati della zona, con sottrattive fino a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supermercati, allarme truffa con il POS: rubati fino a 2.000 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa della finta donazione, rubati fino a 2.000 euro con Pos: come difendersiLa polizia locale di alcuni comuni del Trentino ha segnalato una nuova truffa che avverrebbe nei supermercati della zona. Truffa telefonica: 9.000 euro rubati e uomo arrestatoUn uomo è stato arrestato a Casanova per una truffa telefonica che ha causato un danno di 9. Argomenti più discussi: Truffa pos con finti volontari nei supermercati, allarme in Trentino Alto Adige; Truffe col Pos nei supermercati, allarme nelle Giudicarie; La nuova truffa al supermercato, 10 euro per i bimbi malati e il pos in corsia: spariscono 2mila euro in pochi secondi; Allerta truffa nei supermercati: attenzione ai falsi volontari con il POS - POP. Allarme truffe nei supermercati del Trentino: finti volontari chiedono donazioni e addebitano importi molto più alti. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com Truffa pos con finti volontari nei supermercati, allarme in Trentino Alto AdigeUna truffa capace di far sparire fino a 2mila euro in pochi secondi. È l'inganno che sta colpendo i clienti dei supermercati del Trentino. I malintenzionati, fingendosi parte di una Onlus per bambini ... tg24.sky.it