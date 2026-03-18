Due uomini sono stati fermati dai carabinieri a Massarosa con l’accusa di aver truffato un’anziana donna fingendosi carabinieri. Gli investigatori hanno eseguito gli arresti, che sono stati comunicati ufficialmente. La vittima ha subito un raggiro, e ora si attende l’esito delle indagini. La vicenda riguarda un episodio di truffa ai danni di una pensionata del luogo.

MASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una donna. La vittima, spiegano i militari in una nota, era stata raggiunta presso la propria abitazione da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le aveva prospettato che la targa della sua auto sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina in una gioielleria. Il sedicente militare avrebbe convinto la donna che fosse necessario un controllo immediato per verificare che i preziosi trafugati non fossero in suo possesso e, sfruttando lo stato di agitazione della signora, l’uomo sarebbe riuscito a farsi consegnare numerosi gioielli di famiglia, presentati come garanzia della buona fede della vittima. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arresti

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