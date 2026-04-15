Un gruppo di sei persone, tra amministratori e dipendenti di due aziende a Rimini, è sotto indagine per aver messo in atto una truffa ai danni di Amazon. Il sistema prevedeva falsi ordini e falsificazioni di documenti, con lo scopo di sottrarre circa 1,2 milioni di euro alla piattaforma di commercio online. Per questo, gli investigatori hanno avanzato richieste di condanne che si aggirano intorno ai 25 anni complessivi di carcere.

Un gruppo di sei individui, tra cui amministratori e dipendenti di due realtà riminesi, rischia condanne per un totale prossimo ai 25 anni dopo aver orchestrato un sistema di inganni che ha sottratto circa 1,2 milioni di euro al colosso dell’e-commerce Amazon. L’inchiesta ha ricostruito un meccanismo fraudolento iniziato nel 2014, basato sulla creazione di finti ordini attraverso società specializzate nella vendita di elettronica con sede in Valconca e a Rimini. L’inganno dei codici di spedizione e lo schema delle due società. Tutto ebbe inizio nel 2014, quando una società con base operativa in Valconca, focalizzata sulla commercializzazione di apparecchiature elettroniche, telefoni e relativi accessori, si accreditò come venditore terzo sulla piattaforma online.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falsi ordini e milioni sottratti: maxi truffa ad Amazon nel riminese

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