Maxi truffa informatica tra Italia e Spagna | arrestati due imprenditori legati al clan dei Casalesi sottratti 800mila euro

Due imprenditori sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza per una maxi truffa informatica tra Italia e Spagna. Il sistema illecito ha permesso di sottrarre circa 800mila euro, una parte dei quali sarebbe finita nelle casse del clan dei Casalesi. L’operazione ha portato allo smantellamento dell’intera rete fraudolenta.

Un sistema di truffe informatiche su larga scala che avrebbe fruttato circa 800mila euro, in parte finiti nelle casse del clan dei Casalesi, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza. I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Caserta e Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due imprenditori casertani, indagati per associazione per delinquere e autoriciclaggio con l’aggravante di agevolare il clan camorristico. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha coordinato le indagini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

