truccatori 500 mln di indotto ma professionisti ancora senza una norma di riferimento

I truccatori professionisti contribuiscono con un indotto di circa 500 milioni di euro, ma ancora senza una normativa specifica che regolamenti la loro attività. Nonostante il ruolo centrale nel settore della moda e dello spettacolo, non esistono leggi chiare che definiscano i requisiti o le responsabilità di questa professione. La mancanza di norme crea incertezza e difficoltà per chi lavora nel settore.

In Italia il settore del trucco professionale impiega tra i 40mila e i 70mila addetti, con un indotto che vale circa 500 milioni di euro. Nonostante questo, i Make Up artist non possono ancora contare su una norma quadro che ne inquadri la classificazione economica, in termini di codice Ateco, e ne disciplini la formazione in termini univoci rispetto alla regolamentazione locale e regionale. Per cambiare le cose, la deputata pentastellata Emma Pavanelli ha da poco depositato alla Camera una proposta di legge (AC 2917). «In primis - ricorda - il Make Up artist è un addetto artistico del trucco pertanto non fa nessun lavoro invasivo. Tutto quello che applica, soprattutto sul viso, può essere, volendo, anche rimosso con acqua e sapone, oltre che ai vari detergenti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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