Perugia si prepara a diventare il punto di riferimento per le questioni sanitarie della zona. Dopo il vertice regionale, sono state annunciate nuove decisioni che riguardano l’organizzazione dei servizi e le future strategie. La discussione continua e non si può ancora considerare conclusa, poiché restano alcuni punti da definire e approfondire. La situazione resta in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare le prossime mosse.

Impegni precisi al ritorna dal vertice in Regione per Città della Pieve: il Santa Maria della Misericordia di Perugia diventa ufficialmente l’ospedale di riferimento per il territorio, sostituendo quello di Città di Castello e ponendo fine ai lunghi spostamenti dei pazienti verso il nord dell’Umbria. È questo il primo risultato tangibile dell’incontro svoltosi mercoledì tra la presidente della Regione Stefania Proietti, il sindaco Fausto Risini, i capigruppo di minoranza Marco Cannoni e Lucia Fatichenti, il consigliere regionale Cristian Betti e il direttore generale dell’Usl 1, Emanuele Ciotti. Oltre al cambio del presidio ospedaliero, la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia sarà l’ospedale di riferimento. Ma la partita-sanità non è ancora chiusa

Lazio. Sanità, Rocca: ospedale Civitavecchia torna punto riferimento“Investire nella riqualificazione dei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia significa prendersi cura delle donne, dei neonati e delle...

Ingegneri della provincia di Perugia, festa degli auguri a Gubbio: "La nostra scuola è ancora un punto di riferimento"Tradizionale appuntamento con la cena degli auguri di Natale per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia.

Temi più discussi: Perugia sarà l’ospedale di riferimento. Ma la partita-sanità non è ancora chiusa; L'ospedale di Perugia 32/o nella classifica 'World's Best Hospitals-Italy'; L'ospedale di Perugia ha bisogno di 177 assunzioni entro fine anno; L'Ospedale di Perugia 32°nella classifica dei migliori in Italia: male Terni fuori dalla Top 100.

Ospedale di Perugia, due denunce per accattonaggio e vigilanza rafforzataDue denunce per accattonaggio e controlli rafforzati, anche nelle ore notturne, all’interno e nelle aree vicine all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia. L’Azienda ospedaliera è interven ... umbria24.it

L'ospedale di Perugia 32/o nella classifica 'World's Best Hospitals-Italy'Nuovo traguardo nella continua crescita dell'azienda ospedaliera di Perugia che si è posizionata al 32/o posto della classifica internazionale World's Best Hospitals 2026-Italy stilata da Newsweek, ... ansa.it

Ateneo, inaugurazione dell’anno accademico non di routine, nel segno della concretezza e con l’indicazione di precise vie di sviluppo per i territori. E un annuncio del neo rettore: «L’Università di Perugia sarà sempre più l’Università dell’Umbria» #perugia - facebook.com facebook

Pallavolo Mercato - Sarà Davide Chiavegatti il tecnico che dovrà riportare Perugia femminile in serie A1 x.com