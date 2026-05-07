Gruppo Cap in 2025 utile 36,4 mln e ricavi a oltre 500,5 mln +8%?

Nel 2025, il Gruppo Cap ha comunicato un utile di 36,4 milioni di euro e ricavi superiori a 500,5 milioni, segnando un incremento dell’8 per cento rispetto all’anno precedente. I risultati sono stati ufficialmente approvati e divulgati, evidenziando una situazione finanziaria stabile e un percorso di crescita continua. La società ha confermato la propria solidità e la capacità di mantenere un andamento positivo nel settore di riferimento.

(Adnkronos) – Gruppo Cap approva i risultati economico-finanziari del 2025, confermando la propria solidità strutturale e un percorso di continuo sviluppo. La green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano registra ricavi totali per oltre 500,5 milioni di euro, segnando una crescita dell'8% al netto delle poste straordinarie (60. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Gruppo Magis: nel 2025 utile netto a 58 mln (+9,4%), ebitda a 204 mln (+14%) Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Microinquinanti nell’acqua: allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in Procura; Acido trifluoroacetico nelle acque: dieci Comuni del territorio fanno chiarezza; Calore dai depuratori alle città: quattro proposte per non sprecare l’energia; AEMME Linea Ambiente: approvato il bilancio 2025. Utile record e raccolta differenziata oltre il 75%. Gruppo Cap, in 2025 utile 36,4 mln e ricavi a oltre 500,5 mln (+8%)Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Gruppo Cap approva i risultati economico-finanziari del 2025, confermando la propria solidità strutturale e un percorso di continuo sviluppo. La green utility pubblica che ... msn.com Gruppo Cap accelera sulla digitalizzazione: 20mila nuovi contatori smart nel 2025Prosegue l’innovazione tecnologica di Gruppo CAP nella gestione del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano: la green utility ha avviato su larga scala l’installazione di ... affaritaliani.it Il progetto Spugna è realtà Su #MiVedo, la piattaforma video della #CittàMetropolitanadiMilano, uno speciale dedicato all'evento finale del progetto SPUGNA realizzato in collaborazione con Gruppo CAP e finanziato dal PNRR. Guarda le #interviste n x.com Il progetto Spugna è realtà Su #MiVedo, la piattaforma video della #CittàMetropolitanadiMilano, uno speciale dedicato all'evento finale del progetto SPUGNA realizzato in collaborazione con Gruppo CAP e finanziato nell’ambito del PNRR. Un’occasione p - facebook.com facebook