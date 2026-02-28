Spaccio a Siracusa 27enne trovato con cocaina del valore di 4mila euro arrestato

A Siracusa, un uomo di 27 anni è stato arrestato durante una perquisizione che ha portato al sequestro di cocaina, bilancini e denaro contante. La droga trovata ha un valore stimato di circa 4.000 euro. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane nel corso delle attività di controllo.

Un arresto con il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Siracusa. Un giovane di ventisette anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nel corso di un'attività di contrasto allo spaccio di droga. L'operazione, avvenuta nella mattinata di venerdì, è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. L'operazione a Siracusa Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'intervento degli investigatori si è concentrato sull'abitazione dell'indagato. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina già suddivisa in numerose dosi pronte per la vendita.