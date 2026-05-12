Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione Avs chiede la chiusura della fontana

Da lecceprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fontana situata al centro di una rotatoria è al centro di una richiesta di chiusura avanzata da un’associazione locale. La struttura, che funziona regolarmente, comporta costi di manutenzione elevati e un notevole impiego di acqua, nonostante le restrizioni regionali. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità, che devono decidere se intervenire per limitare l’utilizzo di questa risorsa.

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NARDO’ – Cuore pulsante della rotatoria, zampillante, ma allo stesso tempo onerosa per i costi di manutenzione continua e soprattutto per lo spreco di risorse idriche in tempo di restrizioni in tutta la regione. Il circolo di Avs di Nardò ha inviato una formale richiesta-diffida al comune di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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