Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione Avs chiede la chiusura della fontana

Una fontana situata al centro di una rotatoria è al centro di una richiesta di chiusura avanzata da un’associazione locale. La struttura, che funziona regolarmente, comporta costi di manutenzione elevati e un notevole impiego di acqua, nonostante le restrizioni regionali. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità, che devono decidere se intervenire per limitare l’utilizzo di questa risorsa.

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