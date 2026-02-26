Fontana dell’Acqua Felice | perché è considerata la fontana più criticata di Roma

Roma è una città abituata alla bellezza monumentale, dato che la troviamo praticamente ovunque, e proprio per questo alcune opere hanno conosciuto nei secoli giudizi particolarmente severi. Tra queste spicca una fontana monumentale che, pur avendo un ruolo fondamentale nella storia urbana della Capitale, è diventata celebre soprattutto per le critiche ricevute sin dalla sua inaugurazione. Un paradosso artistico che ancora oggi incuriosisce visitatori e appassionati: andiamo alla scoperta della Fontana dell’Acqua Felice. Fontana dell’Acqua Felice: un capolavoro idraulico, ma è la più criticata di Roma. La Fontana dell’Acqua Felice, inaugurata nel 1587 per volontà di papa Sisto V, nacque con un obiettivo preciso: portare acqua nei rioni alti di Roma e alimentare lo sviluppo urbanistico tra Quirinale, Viminale ed Esquilino. 🔗 Leggi su Funweek.it

