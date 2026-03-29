La guerra in Ucraina costa troppo Putin chiede aiuto agli oligarchi | così le spese per l’operazione speciale fanno tremare il Cremlino

Il conflitto in Ucraina sta portando a crescenti difficoltà finanziarie per il governo russo, che ha deciso di rivolgersi ai principali oligarchi del paese affinché contribuiscano direttamente alle casse statali. La richiesta arriva in un momento in cui le spese per l’“operazione speciale” si fanno più impegnative, mettendo sotto pressione le finanze pubbliche.

Vladimir Putin ha chiesto ai principali oligarchi russi di sostenere direttamente le finanze statali, nel tentativo di arginare le difficoltà di bilancio legate al protrarsi della guerra in Ucraina. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui il presidente russo si sarebbe rivolto personalmente a un gruppo ristretto di grandi imprenditori. Questa mossa, fa notare il quotidiano britannico, rappresenta un passaggio inedito rispetto ai precedenti tentativi di raccogliere risorse dal settore privato e sembra confermare la volontà del Cremlino di proseguire il conflitto fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi militari, nonostante le crescenti pressioni economiche. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Putin avrebbe chiesto aiuti economici agli oligarchi russi per le spese della guerra in UcrainaCome riportato dal Financial Times, Vladimir Putin avrebbe chiesto a diversi oligarchi russi di fare donazioni spontanee per contribuire alle spese... La guerra in Ucraina sta svuotando le casse di Mosca: Putin chiede soldi agli oligarchiDurante un incontro a porte chiuse con alcuni oligarchi russi, Vladimir Putin ha proposto loro di contribuire al sempre più esiguo bilancio della... Guerra in Ucraina: perché il vertice tra Trump e Putin a Budapest è incerto Tutti gli aggiornamenti su La guerra in Ucraina costa troppo Putin... Temi più discussi: Quattro anni di guerra in Ucraina: dal logoramento militare alla trasformazione dell’ordine europeo; Quattro anni di guerra in Ucraina: impatto devastante; Guerra Ucraina, media: Putin chiede aiuto agli oligarchi per sostenere la difesa russa; L’Ucraina ha condannato in quattro anni 239 criminali di guerra russi. Guerra Ucraina, Mosca: colpita la base che ospita i Mirage francesi. LIVELa Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati americani. Lo ripo ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Satelliti russi aiutano a colpire obiettivi Usa in MOLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Satelliti russi aiutano a colpire obiettivi Usa in MO' ... tg24.sky.it Ucraina, Zelensky: “Nell’ultima settimana 3 mila droni e oltre 1.450 bombe aeree russe” – video x.com Secondo Newsguard, dopo il sostegno di Macron all’Ucraina, una rete di propaganda orchestrata da Mosca ha preso di mira Parigi, sfruttando deepfake, chatbot e social network. Ma la guerra dell’informazione è solo all’inizio - facebook.com facebook