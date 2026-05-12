Al Foro Italico, tre italiani si sono sfidati in pochi metri di distanza. Sul Centrale si disputava il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, mentre nei pressi Darderi ha eliminato Zverev. Sinner ha avuto la meglio su Pellegrino, mentre Darderi ha eliminato Zverev, creando un pomeriggio ricco di incontri italiani.

A distanza di pochi metri al Foro Italico tre italiani in campo. Peccato per chi era sul Centrale per il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Si è perso l’impresa di Luciano Darderi che ha eliminato la testa di serie numero due del torneo, il tedesco Aleksander Zverev, dopo aver perso il primo set 6-1 e con grossi problemi fisici nel secondo. Una rimonta spettacolare per l’Italo argentino quasi incredulo alla fine, soprattutto per il 6-0 rifilato al tedesco nel terzo set. Zverev è letteralmente uscito dal campo, mentre Darderi saliva. L’azzurro ha annullato quattro match ball a Zverev nel tiè-break del secondo set per poi chiudere 12-10.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Troppo Sinner per Pellegrino. Impresa Darderi, elimina Zverev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali, Sinner vince il derby contro Pellegrino. Darderi batte Zverev in rimonta. ...AGI - Il derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Pellegrino si è concluso con la vittoria del numero uno al mondo per 6-2 6-3.

Sinner ai quarti senza affanni e Darderi firma l’impresa contro ZverevUn pomeriggio da incorniciare per il tennis italiano agli Internazionali BNL d’Italia.

Argomenti più discussi: Sinner è devastante, si prende gli ottavi a Roma e mette nel mirino il record di Djokovic:; Pellegrino: Affrontare Sinner mi spaventa ed emoziona. Non giocherò mai per soldi; Passa Cobolli sul ponte, c'è troppo caos: Sinner non riesce a parlare e sorride; Chi è Andrea Pellegrino, l'eroe inatteso che sfida Sinner a Roma: dove vedere la partita in chiaro.

ATP 1000 Roma R4: [1] J. Sinner batte A. Pellegrino 6-2, 6-3 - reddit.com reddit

Rassegna un po' così #LorenzoErcoli #PietroCorso @Alenize82 @CorSport 12/05/2026 #IBI26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Pellegrino x.com

Troppo Sinner per Pellegrino. Impresa Darderi, elimina ZverevA distanza di pochi metri al Foro Italico tre italiani in campo. Peccato per chi era sul Centrale per il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Si è ... panorama.it