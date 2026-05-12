Internazionali Sinner vince il derby contro Pellegrino Darderi batte Zverev in rimonta

Nel torneo internazionale, Jannik Sinner ha battuto Lorenzo Pellegrino con un punteggio di 6-2 6-3, confermando la sua posizione di testa nel ranking mondiale. Nella stessa giornata, Darderi ha vinto contro Zverev in rimonta. La partita tra Sinner e Pellegrino si è svolta senza pause e ha visto il primo portare a casa il match in circa un'ora.

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AGI - Il derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Pellegrino si è concluso con la vittoria del numero uno al mondo per 6-2 6-3. Sinner si classifica in questo modo per la terza volta in carriera ai quarti degli Internazionali d'Italia. Il fuoriclasse altoatesino raggiunge il 22esimo quarto di finale nei Masters 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Si tratta del successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall' Atp 500 di Doha 2026.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali, Sinner vince il derby contro Pellegrino. Darderi batte Zverev in rimonta. ... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sinner vince il derby contro Pellegrino, è ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia Internazionali: ottavi con Musetti, Darderi e il derby Sinner-PellegrinoAGI – È il giorno dei tre moschettieri azzurri agli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Internazionali BNL d'Italia 2026, debutto vincente per Sinner al Centrale; Sinner vince esordio a Roma, Ofner ko oggi a Internazionali 2026. La partita; Panatta sarà al Foro Italico: Sinner? Mi piacerebbe premiare un italiano. Se vince, basta con il mio 1976. I FANTASTICI 4 DI SINNER ?? Jannik Sinner vince senza sussulti (6-2 6-0) il proprio match di terzo turno contro Alexei Popyrin e si qualifica per la quarta volta agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Questo successo permette all'italiano di estendere quattro s x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più - reddit.com reddit Sinner-Pellegrino diretta Internazionali d'Italia: Jannik vince il derby azzurro e vola ai quarti LIVEJannik e Andrea si sfidano in un ottavo di finale a piene tinte italiane: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it