Troppe zanzare in giro | No abbiamo disinfestato
Negli ultimi giorni si è osservato un aumento notevole della presenza di zanzare rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le operazioni di disinfestazione avevano portato a risultati soddisfacenti. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che avevano già segnalato un incremento di insetti nell’aria. Le autorità hanno confermato di aver avviato interventi di disinfestazione per contenere il problema.
Da alcuni giorni si nota un preoccupante aumento della presenza di zanzare rispetto allo stesso periodo dello scorso anno allorché le misure messe in atto furono molto efficaci. Siamo solo ad inizio maggio, chi è deputato alla programmazione della disinfestazione agisca subito, per evitare casi di malattie infettive trasmesse da vettori, come accadde due stagioni fa con i ripetuti casi di dengue. Sicome a dirlo pubblicamente, scrivendolo sul suo profilo social, è stato il dottor Marco Monaldi, già direttore dell’area prevenzione malattie infettive di Asur Fano, la cosa ha destato una certa preoccupazione, subito però disinnescata dall’amministrazione, che ha parlato di "situazione sotto controllo" e di disinfestazioni regolarmente attuate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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