Troppe zanzare in giro | No abbiamo disinfestato

Negli ultimi giorni si è osservato un aumento notevole della presenza di zanzare rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le operazioni di disinfestazione avevano portato a risultati soddisfacenti. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che avevano già segnalato un incremento di insetti nell’aria. Le autorità hanno confermato di aver avviato interventi di disinfestazione per contenere il problema.

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