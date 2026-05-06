Filippo Ganna | Il Giro per me è speciale abbiamo chiare ambizioni per la classifica

Tra pochi giorni prenderà il via la 109ª edizione del Giro d’Italia, che quest’anno partirà dalla Bulgaria e si concluderà a Roma il 31 maggio. Tra i protagonisti, il ciclista italiano ha dichiarato che questa gara rappresenta molto per lui e ha manifestato l’intenzione di puntare alla classifica generale. La corsa si svolgerà nell’arco di quasi tre settimane, coinvolgendo diverse tappe e percorsi.

Si attende ormai solo il via dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa partirà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà con la classica tappa a Roma il 31 maggio. Tra i tanti nomi attesi per il primo Grande Giro della stagione c’è sicuramente anche quello di Filippo Ganna. L’italiano punterà ad essere nuovamente protagonista della corsa di casa, con l’ambizione di conquistare nuove vittorie. Il mirino è indubbiamente puntato sulla decima tappa. Il Giro proporrà infatti l’unica cronometro individuale di questa edizione con un percorso piatto di 42 chilometri. Il grande specialista delle prove contro il tempo punterà quindi all’ottava vittoria in carriera nella Corsa Rosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Ganna: “Il Giro per me è speciale, abbiamo chiare ambizioni per la classifica” Notizie correlate Filippo Ganna correrà il Giro delle Fiandre? La vittoria di forza su van Aert sposta gli equilibriFilippo Ganna ha vinto l’Attraverso le Fiandre e ha conquistato la sua prima classica di un giorno in carriera, imponendosi al Nord in un prestigioso... Giro d’Italia 2026: Filippo Ganna punta tutto sulla cronometro di Massa. Ma occhio alle fughe da lontanoIl desiderio di spingersi oltre i propri limiti rappresenta un propellente irrinunciabile per uno sportivo quando questi sceglie di competere ad alto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pellizzari, Milan, Ciccone, Ganna… sarà un Giro d’Italia azzurro?; Giro d’Italia 2026: Filippo Ganna punta tutto sulla cronometro di Massa. Ma occhio alle fughe da lontano; Viviani: Ganna e Milan, le nostre stelle al Giro contro i fenomeni. Il futuro è di Pellizzari; Ganna: Bello tornare al Giro, obiettivo la cronometro anche in vista dei Mondiali. Filippo Ganna: Il Giro per me è speciale, abbiamo chiare ambizioni per la classificaSi attende ormai solo il via dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. La Corsa Rosa partirà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà con la ... oasport.it Giro d’Italia al via, Filippo Ganna categorico sulle proprie intenzioniLa Locomotiva di Verbania non ha dubbi sui suoi obiettivi per l'edizione 2026 della Corsa Rosa, che inizierà venerdì in Bulgaria. sportal.it Giro d’Italia 2026, Filippo Ganna: “La cronometro in Toscana mi offre l’opportunità per puntare alla vittoria. C’è anche l’arrivo di tappa vicino a casa dei miei genitori” x.com Venerdì inizia il Giro d'Italia, Filippo Ganna in corsa, Vingegaard favoritissimo, il 22 maggio la tredicesima tappa con traguardo a Verbania. - facebook.com facebook