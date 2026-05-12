Trofeo Mongolfiera sport e solidarietà | via all’edizione numero 11

L'edizione numero 11 del Trofeo Mongolfiera ha preso il via a Bologna, portando con sé un aumento di partite, momenti di sportività e momenti di socializzazione. La manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti, si svolge in diverse location della città e coinvolge squadre di varie età e livelli. La giornata ha visto anche iniziative di solidarietà, con la distribuzione di materiali sportivi a associazioni locali.

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Bologna, 12 maggio 2026 - Più partite, più sportività, più convivialità. Immancabile, come ogni anno a primavera, il Trofeo Mongolfiera: il torneo più atteso delle professioni e delle istituzioni bolognesi, giunto alla sua undicesima edizione: un progetto che unisce sport, partecipazione e sostegno concreto alle famiglie con figli con disabilità, attraverso le attività dell’Associazione La Mongolfiera ODV. Sempre più bello e sempre più ricco, tra novità, sorprese e ritorni. Come quello del torneo di basket, nuovamente protagonista dopo alcune edizioni di “pausa”. Per l’occasione, la palla a spicchi rimbalzerà al Paladozza, tempio del basket...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Mongolfiera, sport e solidarietà: via all’edizione numero 11 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trofeo Dormisacco, tutto pronto per l’edizione numero 47Borgo a Buggiano (Pistoia), 11 maggio 2026 – Il 17 maggio a Borgo a Buggiano torna uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico locale,... Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà: in arrivo la seconda edizioneSi terrà il 25 aprile a partire dalle ore 9 presso il Bocciodromo di Gallina, in Piazza S.