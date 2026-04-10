Impresa addio a un gigante della logistica | si è spento Antonio D’Alterio di D’Alterio Group

È deceduto Antonio D’Alterio, fondatore di D’Alterio Group, una delle aziende italiane specializzate nella logistica nazionale e internazionale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le comunità di Giugliano e Villaricca, oltre che nel settore imprenditoriale della regione campana. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali dell’azienda, che ha annunciato la perdita del suo fondatore.

Lutto tra Giugliano e Villaricca e nel mondo dell’imprenditoria campana. È morto Antonio D’Alterio, fondatore di D’Alterio Group, realtà attiva nella logistica nazionale e internazionale.A darne notizia è stata la stessa azienda attraverso i propri canali social, con un messaggio di cordoglio che.🔗 Leggi su Napolitoday.it Giugliano, lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spento Antonio D’Alterio, fondatore della D’Alterio GroupLe comunità di Giugliano e Villaricca e il mondo dell’imprenditoria campana piangono la scomparsa di Antonio D’Alterio, uomo di straordinaria visione... Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a MugnanoTragico incidente stradale nella notte a Mugnano, dove Rocco D’Alterio, residente a Villaricca, ha perso la vita.