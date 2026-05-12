Trivigliano camminanta al lago di Canterno tra natura cultura e divertimento
Il 31 maggio 2026, a Trivigliano, si terrà una camminata sul lago di Canterno, situato nelle vicinanze. La manifestazione si svolge nell’ambito della settimana europea del movimento Move Week e coinvolge le aree naturali del luogo. L’evento prevede percorsi tra paesaggi naturali, attività sportive e momenti di svago per i partecipanti. La proposta mira a promuovere l’attività fisica e la scoperta del territorio locale.
Appuntamento a Trivigliano il 31 Maggio 2026 con la camminanta al Lago di Canterno tra natura cultura divertimentoIn occasione della settimana europea del movimento Move Week si svolgerà sulle sponde del Lago di Canterno (Trivigliano FR) traa luoghi naturalistici, sport, e divertimento.DURATA ORE.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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