Trivigliano camminanta al lago di Canterno tra natura cultura e divertimento

Il 31 maggio 2026, a Trivigliano, si terrà una camminata sul lago di Canterno, situato nelle vicinanze. La manifestazione si svolge nell’ambito della settimana europea del movimento Move Week e coinvolge le aree naturali del luogo. L’evento prevede percorsi tra paesaggi naturali, attività sportive e momenti di svago per i partecipanti. La proposta mira a promuovere l’attività fisica e la scoperta del territorio locale.

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