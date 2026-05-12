Trionfo per Unipd alla regata internazionale universitaria di Vienna

L’Università di Padova ha vinto la regata internazionale di Vienna, la WienerAchter 2026, una competizione storica dedicata alle imbarcazioni otto con timoniere. La gara si è svolta nella capitale austriaca e ha visto la partecipazione di diverse università provenienti da vari paesi. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per l’ateneo italiano, che si è imposto in una competizione di livello internazionale.

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