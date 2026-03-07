San Marino manda Senhit all’Eurovision 2026 con Boy George | l’asso nella manica per il trionfo a Vienna

San Marino ha annunciato che la cantante Senhit rappresenterà il paese all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna. La selezione è stata ufficializzata e si sono anche fatte conoscere le collaborazioni previste, tra cui quella con Boy George. La decisione è stata comunicata pubblicamente, e la cantante torna a partecipare alla competizione europea dopo le precedenti apparizioni.

San Marino ha scelto il suo volto per l'Eurovision Song Contest 2026. E non è un volto qualunque. A rappresentare il Titano sarà ancora Senhit, artista italiana con una lunga storia nella competizione europea. La cantante, pseudonimo di Senhit Zadik Zadik, porterà a Vienna il brano "Superstar" insieme a una collaborazione d'eccezione: Boy George. Un feat internazionale che punta chiaramente a portare il piccolo Stato sul tetto della competizione musicale più seguita d'Europa. "Magari è la volta buona che riusciamo a portare San Marino sul podio. Sfiderò Sal Da Vinci? Sono felicissimo che abbia vinto lui, mi è sempre piaciuto. É una canzona viralissima.