La Fiera Universitaria Internazionale i migliori atenei del mondo si mettono in mostra

Oggi a Milano si tiene la nuova edizione della Fiera Universitaria Internazionale, un evento gratuito rivolto ai giovani in cerca di informazioni su studi universitari e opportunità di formazione. Quaranta-nove atenei provenienti da vari paesi espongono i loro corsi di laurea, master e borse di studio. L’appuntamento, aperto al pubblico, permette agli studenti di conoscere le offerte accademiche e confrontarsi con rappresentanti delle università.

Milano, 7 marzo 2026 – Si svolge oggi, sabato 7 marzo, la nuova edizione della Fiera Universitaria Internazionale, l’evento di orientamento gratuito e aperto al pubblico dove 49 Atenei provenienti da tutto il mondo presentano corsi di laurea, master e borse di studio agli studenti. L’incontro si tiene dalle 10 alle 16 al nuovo campus della Escp Business School in via Doria 27 a Torino. Gli atenei presenti provengono da 12 Nazioni diverse, tra cui Usa, Giappone, Regno Unito, Francia, Svezia, Svizzera, Spagna, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e anche Italia. Presenti università leader in settori come business, ingegneria, scienze umane, design, medicina e tecnologia, con un’offerta che spazia da lauree triennali a master executive e dottorati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Fiera Universitaria Internazionale, i migliori atenei del mondo si mettono in mostra A Torino la Fiera Universitaria Internazionale: 49 Atenei da tutto il mondo incontrano gli studentiL’evento gratuito dedicato agli studenti per orientarli ai migliori percorsi accademici globali Si terrà domani, 7 marzo, la nuova edizione della... Tornano a Padova “I Gatti più belli del mondo”: doppio show internazionale in FieraDal Bobtail Giapponese all’American Curl, dal Somalo ai Maine Coon, passando per Sphynx, British, Scottish e Norvegesi delle Foreste. Tutti gli aggiornamenti su Fiera Universitaria Internazionale. Temi più discussi: Fiera Universitaria Internazionale di Torino: 49 atenei provenienti da tutto il mondo; Torino ospita la Fiera Universitaria Internazionale: 49 atenei da tutto il mondo incontrano gli studenti; A Torino la Fiera Universitaria Internazionale: 49 atenei da tutto il mondo per orientare gli studenti; Scegli con noi 2026. Giornate di orientamento. La Fiera Universitaria Internazionale, i migliori atenei del mondo si mettono in mostraMilano, 7 marzo 2026 – Si svolge oggi, sabato 7 marzo, la nuova edizione della Fiera Universitaria Internazionale, l’evento di orientamento gratuito e aperto al pubblico dove 49 Atenei provenienti da ... ilgiorno.it Torino ospita la Fiera Universitaria Internazionale: 49 atenei da tutto il mondo incontrano gli studentiSabato 7 marzo 2026 al campus ESCP Business School una giornata di orientamento con università da Europa, Stati Uniti e Giappone. In programma i ... agrpress.it Si svolge domani 7 marzo la nuova edizione della Fiera Universitaria Internazionale, l’evento di orientamento gratuito e aperto al pubblico dove 49 Atenei provenienti da tutto il mondo presenteranno corsi di laura, master e borse di studio agli studenti. L’incont - facebook.com facebook