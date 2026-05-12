Trieste l’offerta per il PalaEur scuote il club | c’è un piano futuro
A Trieste, una proposta per il PalaEur ha suscitato grande attenzione nel mondo sportivo, con un’offerta che supera di molto la cifra di base stabilita. La questione riguarda non solo l’aspetto economico, ma anche le possibili ripercussioni sulla presenza del club nella città. La proposta ha generato discussioni tra i dirigenti e gli stakeholders, aprendo un dibattito sulle future strategie di gestione e sviluppo del team.
? Domande chiave Perché l'offerta per il PalaEur è così alta rispetto alla base?. Come influirà l'investimento romano sulla presenza del club a Trieste?. Chi sono gli stakeholder coinvolti nel piano strutturale della proprietà?. Quando verranno rivelati i dettagli del progetto per la sostenibilità?.? In Breve Offerta Cotogna Sports Group per PalaEur quasi venti volte superiore alla base d'asta.. Gianni Petrucci conferma assenza di richieste ufficiali di trasferimento del titolo sportivo.. Fedriga riceve rassicurazioni sulla volontà di mantenere il basket di alto livello a Trieste.. Dettagli del piano strutturale saranno rivelati solo dopo la conclusione dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pallanuoto Trieste vs Cosenza Pallanuoto (9-6). 11 febbraio 2026
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una squadra a Roma da domani, con la cordata Nelson-Doncic. un'altra a settimane: Matiasic ha presentato una maxi offerta per il PalaEur. ma non per portarci Trieste, dove il basket è salvo. e quindi? quel che si sa, e non è poco, con @mariocanfora x.com
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