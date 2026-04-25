Trieste il Morning Club si consolida | Club in B torna il 26 aprile per il terzo appuntamento con un ospite internazionale

Dopo il positivo riscontro dei primi due eventi, Club in B, il Morning Club di Creativa.Eventi, torna a Trieste con il terzo appuntamento in programma domenica 26 aprile da Home Sapore di Casa in Viale XX Settembre. Il format, che propone musica e socialità nelle prime ore della giornata, si.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Non fartelo raccontare! Stiamo parlando del primo Morning Club a Siena! Domenica 10 maggio vi aspettiamo in gelateria per una giornata super speciale! Presto tutti i dettagli!! #siena #morningclub #morningclubsiena #gelateriasiena #gelateriaartigianale - facebook.com facebook