Matiasic conquista Roma Curva Nord diserta gara 3 contro Brescia

La Curva Nord ha deciso di non partecipare a Gara 3 dei playoff contro Brescia, comunicando che l’assenza deriva da incertezze sul futuro della tifoseria. La decisione è stata annunciata poco prima della partita, con l’invito a riunirsi fuori dal palazzetto per sostenere la squadra. Nel frattempo, la squadra avversaria ha conquistato la vittoria e la conquista di Roma.

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