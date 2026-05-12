Matiasic conquista Roma Curva Nord diserta gara 3 contro Brescia

Da triesteprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Curva Nord ha deciso di non partecipare a Gara 3 dei playoff contro Brescia, comunicando che l’assenza deriva da incertezze sul futuro della tifoseria. La decisione è stata annunciata poco prima della partita, con l’invito a riunirsi fuori dal palazzetto per sostenere la squadra. Nel frattempo, la squadra avversaria ha conquistato la vittoria e la conquista di Roma.

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“Dopo le comunicazioni odierne, che ancora di più gettano dubbi sul nostro futuro, Curva Nord comunica che, stante l'assenza di chiarezza, ad oggi non presenzierà a Gara 3 dei prossimi playoff contro Brescia e invita tutto il popolo Triestino a riunirsi fuori dal PalaTrieste per incitare la.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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