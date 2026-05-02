Reggina Curva Sud scende in campo | ‘Liberate la nostra maglia

Domenica, la Curva Sud della Reggina ha deciso di scendere in campo con uno striscione che recita “Liberate la nostra maglia”. La protesta si è svolta prima della partita, attirando l’attenzione dei tifosi e delle autorità sportive. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dei supporter, che hanno spiegato le ragioni di questa iniziativa. La manifestazione ha suscitato reazioni tra gli spettatori e ha coinvolto anche il dibattito locale.

? Cosa scoprirai Cosa spinge la Curva Sud a scendere in campo domenica?. Come influenzerà questo scontro il tessuto sociale di Reggio Calabria?. Perché la gestione attuale è considerata una minaccia all'identità amaranto?. Chi potrà mediare tra la proprietà e la rabbia degli ultras?.? In Breve Il dirigente Torrisi cerca il dialogo diretto con la Curva Sud.. La protesta si terrà domenica prossima nello stadio di Reggio Calabria.. Il legame storico tra tifosi e colori sociali risale al 1914.. La crisi societaria impatta il tessuto sociale e commerciale della provincia.. La Curva Sud della Reggina prepara una protesta per domenica prossima con lo slogan Liberate la Reggina, segnando un punto di non ritorno nella gestione del club.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, Curva Sud scende in campo: ‘Liberate la nostra maglia Curva Sud Reggina in azione durante la partita contro l'Acireale Notizie correlate Leggi anche: Tensione granata, la Curva Sud Siberiano contro De Luca: "Giù le mani dalla nostra Salernitana" Leggi anche: Dura contestazione della Curva Nord: “Liberate la Ternana”. Manifesti ovunque e scritte al Liberati