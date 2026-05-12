Trieste boom di sgomberi | 32 case occupate e rischi per gli impianti

A Trieste sono stati effettuati 32 sgomberi di case occupate, con un'alta maggioranza di queste situazioni legate ad immobili gestiti dall'Ater, che rappresentano il 98% delle occupazioni. Tra le occupazioni e gli allacci illegali, si sono sollevate preoccupazioni riguardo ai rischi per la sicurezza degli impianti e dei residenti. La questione degli allacci abusivi e delle occupazioni si sta configurando come un problema crescente per la città.

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? Domande chiave Come influiscono gli allacci illegali sulla sicurezza dei residenti triestini?. Perché il 98% delle occupazioni riguarda gli immobili dell'Ater?. Quali sono le nuove sanzioni previste dal Decreto Sicurezza 2025?. Come vengono gestiti i danni causati agli impianti pubblici?.? In Breve Il 98% delle occupazioni riguarda immobili appartenenti all'Ater di Trieste.. 6 interventi di rilascio effettuati nei primi quattro mesi del 2026.. 5 denunce per occupazione, 5 per furto corrente e 5 per danni.. Decreto Sicurezza 2025 prevede sanzioni più pesanti per gli occupanti abusivi.. A Trieste sono stati liberati 32 immobili occupati abusivamente nel corso del 2025, con un incremento costante delle operazioni di sgombero registrato negli ultimi tre anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, boom di sgomberi: 32 case occupate e rischi per gli impianti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni: Ok da CDM a disegno di legge per velocizzare gli sgomberi di case occupate abusivamente(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 “Insieme decreto sul Piano Casa, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge con dichiarazione di... Morosi e case occupate: ecco la ‘proposta sgomberi’ di Fratelli d’ItaliaDopo il “Piano Casa” attraverso il quale governo Meloni vuole rispondere al tema dell’emergenza abitativa e garantire il diritto alla casa per gli...