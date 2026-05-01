Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge con dichiarazione di urgenza riguardante gli sgomberi di case occupate abusivamente. Si tratta di un provvedimento che fa parte di un pacchetto di misure approvate durante la riunione di oggi, con l’obiettivo di accelerare le operazioni di sgombero. La proposta di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative sul Piano Casa.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 “Insieme decreto sul Piano Casa, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge con dichiarazione di urgenza sul tema degli sgomberi. Parliamo di un pacchetto di misure che serve a rendere più veloce e più efficace la liberazione degli immobili occupati abusivamente". Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il disegno di legge sugli sgomberi "introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell'affittuario. Si interviene sulle procedure di notifica...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni: Ok da CDM a disegno di legge per velocizzare gli sgomberi di case occupate abusivamente

Notizie correlate

Immigrazione, approvato in Cdm nuovo disegno di legge: le novità su CPR, Paesi sicuri e blocco navi migrantiIl governo Meloni ha approvato un disegno di legge sull'immigrazione che introduce la possibilità di blocco navale, una stretta sull'accoglienza e...

Via libera del Cdm a Piano casa e proroga taglio accise di 21 giorni, Meloni: "100 mila nuovi alloggi in 10 anni, sgomberi rapidi"Dopo una riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, è arrivato l'ok al nuovo Piano casa e alla proroga dello sconto sulle accise dei...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meloni: Ok da CDM a disegno di legge per velocizzare gli sgomberi di case occupate abusivamente; Ok a taglio accise e Piano Casa, Meloni: 100mila alloggi in 10 anni; Piano Casa, sgomberi e accise: il Cdm che Meloni voleva. E le domande che non voleva; Scontro Salvini-Giuli in Cdm, poi ok a Piano Casa. Meloni: tema ci sta a cuore.

Meloni: Ok da CDM a disegno di legge per velocizzare gli sgomberi di case occupate abusivamenteInsieme decreto sul Piano Casa, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge con dichiarazione di urgenza sul tema degli sgomberi. Parliamo di un pacchetto di misure che serve a rendere ... ilgiornale.it

PIANO CASA OK IN CDM: FONDI PER 10 MILIARDI | Meloni e Salvini: 100mila tra alloggi popolari e calmieratiPiano Casa in CdM: tutte le novità del Governo Meloni sui 100mila alloggi in 10 anni tra costi, progetti e decreti. Verso proroga taglio accise ... ilsussidiario.net

"Abbiamo approvato un disegno di legge con la dichiarazione d'urgenza sul tema degli sgomberi: un pacchetto di misure per rendere più efficace e veloce la liberazione degli immobili occupati abusivamente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in confer - facebook.com facebook

Meloni irritata sul caso Minetti: “Ho già risposto, agli italiani interessa il lavoro del governo” x.com