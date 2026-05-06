Il partito Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge che riguarda gli sgomberi di immobili occupati e morosi. La proposta si inserisce nel quadro delle misure legislative legate alla gestione delle case occupate e delle morosità, in parallelo al “Piano Casa” del governo, che mira a rispondere alle esigenze abitative. La legge si rivolge a chi tenta di sfruttare le circostanze per disobbedire alle norme sulla proprietà e sull’occupazione degli immobili.

Dopo il “Piano Casa” attraverso il quale governo Meloni vuole rispondere al tema dell’ emergenza abitativa e garantire il diritto alla casa per gli italiani, arriva il disegno di legge “sgomberi” di Fratelli d’Italia, rivolto a chi vorrebbe approfittare delle circostanze per disobbedire alla legge. A presentarlo in conferenza stampa sono stati tre esponenti di FdI: il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, la prima firmataria del provvedimento Alice Buonguerrieri e il responsabile del programma Francesco Filini. Nel corso dell’incontro hanno illustrato il nuovo testo che affiancherà il dl dell’Esecutivo e si concentra appunto sugli sgomberi e gli sfratti per chi è moroso oppure occupante abusivo di uno stabile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morosi e case occupate: ecco la ‘proposta sgomberi’ di Fratelli d’Italia

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